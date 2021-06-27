Обвиняемый в убийстве двух приятелей туляк будет ждать суда в СИЗО Фото: Алексей ФОКИН

В Туле взяли под стражу обвиняемого в убийстве двух приятелей местного жителя. Постановление вынес Ленинский районный суд.

По версии следствия, 23 июня 2021 года обвиняемый, будучи у себя дома, во время ссоры с приятелями избил их по голове и телу, а затем задушил.

Прокурор потребовал для обвиняемого ареста с нахождением в СИЗО сроком на 2 месяца. При этом адвокат злоумышленника наставал на мере пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил требования прокурора. Мужчина заключен под стражу до 24 августа 2021 года. Напомним, что за двойное убийство мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.