В Туле заблокировали сайты, продающие поддельные часы известных марок Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Тулы заблокировала два сайта, на которых продавались копии (реплики) наручных часов известных брендов. Страницы в интернете были обнаружена во время прокурорской проверки.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За незаконное использование чужого товарного знака

По данному факту ведомство обратилось в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной и заблокировать незаконный сайт. С требованиями прокурора суд согласился. В настоящее время сайты заблокированы.