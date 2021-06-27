Фестиваль «Сказки деда Филимона» в Тульской области не состоится Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области отменяется фестиваль «Сказки деда Филимона». Причиной тому стало ухудшение эпидситуации в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщают организаторы фестиваля.

Желающие могут поучаствовать в интерактивной программе фестиваля: в конкурсах глиняной игрушки, гончарных изделий и керамики по мотивам народных сказок «По щучьему велению, по моему хотению…» и творческих работ «Текстильный дизайн. Знаки традиции», а также увидеть выставку живописных работ и почтовых открыток «В Одоев за вдохновением!» на онлайн и офлайн площадках музея Филимоновская игрушка и Кружевная сказка.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-910-151-07-70.

Напомним, что пятый межрегиональный одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона» должен был пройти 17 июля 2021 года в Одоеве.