Дежурный в городе 27 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные за порядком в Туле следит дежурный представитель городской администрации.

Сегодня, 27 июня, ответственный по городу - заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу по социальной политике Василий Чуриков.

По всем интересующим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (при этом короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).