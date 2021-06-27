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Общество27 июня 2021 9:39

Дежурный в городе 27 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Каждые выходные за порядком следит представитель городской администрации
Елена Иргиз
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Дежурный в городе 27 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Дежурный в городе 27 июня: куда обращаться тулякам в случае ЧС

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные за порядком в Туле следит дежурный представитель городской администрации.

Сегодня, 27 июня, ответственный по городу - заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу по социальной политике Василий Чуриков.

По всем интересующим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (при этом короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).