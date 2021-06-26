Тульский экзотариум на день станет «Страной драконов и фей» Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум приглашает на интерактивное семейное мероприятие «Чудо-лес», а также на экскурсию и встречу «Страна драконов и фей».

Уже в наступающее воскресенье, 27 июня, с 12:00 до 16:00 туляки и гости города могут погрузиться в атмосферу настоящего тропического леса. В нем можно встретить множество удивительных растений и животных, ярких красок и тайн. А познакомиться ближе с некоторыми его обитателями можно будет в 12:00 на семейном интерактиве «Чудо-лес».

В 14:00 гостей ждет экскурсия в мир невидимок тропического леса, а в 15:00 - творческая встреча с участником одной из экспедиции в тропические леса Вьетнама - «Страна дракона и феи». Алексей Александрович Евсюнин расскажет не только о природе, но и о быте и традициях жителей этой страны.

Мероприятие пройдет в главном здании экзотариума в парке им. П.П. Белоусова. Стоимость включена в цену входного билета - от 100 до 300 рублей.