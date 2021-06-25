В Тульской области мужчина сорвал с собутыльника золотую цепь и отказался в этом признаваться Фото: Игорь КОПЫТОВ

28 марта в 9-10 часов вечера двое приятелей выпивали около подъезда дома № 18 по ул. Емельянова в городе Щекино Тульской области. В какой-то момент один из них схватил дорогостоящую цепь на шее второго и попытался сорвать. Попытка увенчалась успехом — украшение порвалось, а потерпевший упал на землю и ударился локтем о стоявшую поблизости лавку. Подсудимый с похищенным имуществом скрылся, нанеся собутыльнику ущерб на сумму около 40 тысяч рублей.

На судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что и цепь, и крест потерпевший сам подарил ему во время пьянки. Однако заключение судебно-медицинского эксперта, говорило об обратном, поэтому суд пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и несостоятельности доводов подсудимого.

Приговором суда мужчина теперь отбудет 1 год в исправительной колонии общего режима.