Тульская «Академия Михайлова» назвала соперников по матчам в рамках подготовки к сезону МХЛ Фото: соцсети

Так, 30 июля подопечные Игоря Гаврилова встретятся в Новомосковске с «Сахалинскими акулами», 31 июля - в Ступино с местным «Капитаном», а 4 августа «капитаны» приедут в Новомосковск.

В рамках предсезонного Кубка Viatti в Казани 7 августа тулякам будут противостоять магнитогорские «Стальные лисы», 8 августа — нижегородская «Чайка», 9 августа — альметьевский «Спутник», 11 августа — казанский «Ирбис».

На групповой стадии Кубка губернатора Тульской области АКМ 22 августа сыграет с «Ирбисом», 23 августа — с московскими «Крыльями Советов» и 24 августа — с ярославским «Локо».