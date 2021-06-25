В Тульской области железнодорожник похитил металлических деталей на 170 тысяч рублей Фото: материалы пресс-служб

31-летний узловчанин случайно обнаружил в вагоноремонтном депо на деревянных поддонах железнодорожные детали. Будучи слесарем по ремонту и осмотру подвижного состава в Ожерелье Каширского района Московской области, он хорошо в них разбирался и решил на этом нажиться.

В вечернее время, прихватив рюкзак, мужчина вернулся в депо и похитил детали, спрятав их в своем гараже. Впоследствии на протяжении нескольких месяцев он совершал «набеги» на склад. Когда вагонных деталей набралось порядком, узловчанин нашел покупателя, договорился о встрече.

Да только сделка не состоялась - во время погрузки мешков с деталями в автомобиль покупателя появились сотрудники ЛО МВД России на станции Тула. Стражи порядка уже владели информацией о том, что неизвестный совершает хищение имущества из вагоноремонтного депо Узловая.

Сумма ущерба железнодорожной компании составила свыше 170 тысяч рублей. Теперь в отношении узловчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ - покушение на кражу.