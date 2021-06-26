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Общество26 июня 2021 10:43

В Донском по настоянию прокуратуры убрали свалку

К административной ответственности привлечен начальник отдела благоустройства
Елена Иргиз
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В Донском по настоянию прокуратуры убрали свалку

В Донском по настоянию прокуратуры убрали свалку

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по настоянию прокуратуры ликвидировали свалку. Это случилось в городе Донской.

Как выяснила проверка местного ведомства, около дома № 1 по ул. Заводской скапливались твердые бытовые отходы. Администрация города при этом вовремя свалку не обнаружила и не ликвидировала.

Прокуратура внесла главе Донского представление. Сейчас свалку убрали. К административной ответственности привлечен начальник отдела благоустройства города.