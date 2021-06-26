В Донском по настоянию прокуратуры убрали свалку Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по настоянию прокуратуры ликвидировали свалку. Это случилось в городе Донской.

Как выяснила проверка местного ведомства, около дома № 1 по ул. Заводской скапливались твердые бытовые отходы. Администрация города при этом вовремя свалку не обнаружила и не ликвидировала.

Прокуратура внесла главе Донского представление. Сейчас свалку убрали. К административной ответственности привлечен начальник отдела благоустройства города.