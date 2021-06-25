В Суворовском районе перевернулась «Lada»: в больницу попал ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Суворовском районе перевернулась «Lada»: в больницу попал ребенок. Предположительно, водитель не справился с управлением.

По предварительным данным, 24 июня около 21:45 на трассе в Суворовском районе 31-летняя женщина была за рулем «Lada Xray» и не справилась с управлением, от чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

В аварии кроме самого водителя пострадал 9-летний ребенок. Женщину и мальчика отвезли в больницу. В момент ДТП ребенок сидел на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.