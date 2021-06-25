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Происшествия25 июня 2021 15:24

В Плавском районе перевернулся квадроцикл: пострадал пожилой мужчина

Это случилось в деревне Ивановское 23 июня
Елена Иргиз
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Это случилось в деревне Ивановское 23 июня

Это случилось в деревне Ивановское 23 июня

Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе перевернулся квадроцикл: пострадал пожилой мужчина. Это случилось в деревне Ивановское 23 июня.

По предварительным данным, около 06:40 на улице Центральной 72-летний пенсионер, не имея соответствующих водительских прав, ехал на квадроцикле «Stels» и в какой-то момент не справился с управлением.

В результате квадроцикл опрокинулся, а его водитель попал в больницу с различными травмами: у пенсионера не было никакой экипировки.