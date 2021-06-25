Это случилось в деревне Ивановское 23 июня Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе перевернулся квадроцикл: пострадал пожилой мужчина. Это случилось в деревне Ивановское 23 июня.

По предварительным данным, около 06:40 на улице Центральной 72-летний пенсионер, не имея соответствующих водительских прав, ехал на квадроцикле «Stels» и в какой-то момент не справился с управлением.

В результате квадроцикл опрокинулся, а его водитель попал в больницу с различными травмами: у пенсионера не было никакой экипировки.