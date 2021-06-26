Дежурный в Туле: куда обращаться жителям и гостям города в случае ЧС Фото: Алексей ФОКИН

На выходных за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник городской администрации.

Сегодня, 26 июня, ответственный по городу - начальник главного управления администрации ГО Тула по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

По всем интересующим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (при этом короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).