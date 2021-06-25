Туляк обиделся на бывшую жену и поджег ее машину Фото: Алексей ФОКИН

Туляк обиделся на бывшую жену и поджег ее машину. Его задержала полиция.

По предварительным данным, 36-летний неработающий житель Косой Горы попытался помириться с бывшей женой. Когда же ему это сделать не удалось, он выместил свою обиду на машине, которой владела женщина. По версии следствия, это он поджег автомобиль «Лада Приора».

осле этого 33-летняя тулячка обратилась в полицию. Подозреваемый мужчина в своих действиях сознался. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего.