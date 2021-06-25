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Звезды25 июня 2021 13:48

В Туле на широком экране показывают снимавшийся в нашем городе фильм «Паркет»

Демонстрация проходит только в нескольких кинотеатрах
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле на широком экране показывают снимавшийся в нашем городе фильм «Паркет»

В Туле на широком экране показывают снимавшийся в нашем городе фильм «Паркет»

Фото: Алексей ФОКИН

В тульском ретрокинотеатре «Майский» стартовал показ фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе, в котором снялось немало туляков.

Главные роли в фильме исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также израильская актриса Евгения Додина. Действие происходит в больших танцевальных залах, а финал разворачивается в заснеженных пейзажах, снятых под Тулой.

Также фильм «Паркет» можно будет увидеть в 19 муниципальных 3D-кинотеатрах по Тульской области до конца месяца.