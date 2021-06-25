Стартовала продажа абонементов на новый сезон матчей тульского «Арсенала»

Абонемент дает право посетить 15 матчей «Арсенала» в премьер-лиге, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Приоритетное право покупки имеют владельцы абонементов сезона-2020/21. Для всех владельцев абонементов прошлых сезонов действует скидка 15%.

Реализация абонементной программы проходит в два этапа. На первом — по 4 июля — с 13.00 до 19.00 в кассах Центрального стадиона «Арсенал» продажа открыта для владельцев абонементов прошедшего сезона. С 7 июля откроется свободная продажа абонементов.

При этом в клубе отмечают, что при покупке абонемента, заполнение анкеты болельщика обязательно.