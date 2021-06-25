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Звезды25 июня 2021 12:23

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле официально отменен

Об этом на странице в соцсетях сообщили организаторы
Игорь КОПЫТОВ
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Фестиваль «Театральный дворик» в Туле официально отменен

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле официально отменен

Фото: Алексей ФОКИН

XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», запланированный на 14-18 июля отменили из-за коронавирусных ограничений.

По словам директора фестиваля Марины Мазановой, он будет перенесен на более поздний срок: «На сегодняшний день сложно прогнозировать новую дату проведения фестиваля, но мы уверены, что в 2021 году он состоится, и мы все с вами встретимся на наших театральных и концертных площадках... Организаторы фестиваля разделяют ваши чувства и готовы к проведению фестиваля в любой момент, как только это будет возможно».