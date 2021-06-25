Фестиваль «Театральный дворик» в Туле официально отменен Фото: Алексей ФОКИН

XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», запланированный на 14-18 июля отменили из-за коронавирусных ограничений.

По словам директора фестиваля Марины Мазановой, он будет перенесен на более поздний срок: «На сегодняшний день сложно прогнозировать новую дату проведения фестиваля, но мы уверены, что в 2021 году он состоится, и мы все с вами встретимся на наших театральных и концертных площадках... Организаторы фестиваля разделяют ваши чувства и готовы к проведению фестиваля в любой момент, как только это будет возможно».