Тульскую область накроет настоящая баня: +37 °C и гроза Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по данным метеорологов 24 и 25 июня 2021 года сохранится жара до +35..+37°С. Днем 25 июня местами гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Спасатели напоминают жителям региона о правилах безопасности.

Чтобы уберечься от жары, следует:

- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;

- пить больше жидкости, особенно минеральную воду без газа.

В пожароопасный период запрещается:

- пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- поджигать сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

- курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, бросать непогашенные спички, окурки;

- на природе - разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Чтобы не случилось пожара:

- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- никогда не давайте играть детям спичками;

- не курите;

- имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

Также во время грозы придерживайтесь простых правил.

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одинокие; при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах, также не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.

Если случилась какая-то чрезвычайная ситуация или происшествие - обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".