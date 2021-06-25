В инфекционных госпиталях Тульской области находятся 1096 пациентов с коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1096 человек. Кроме того, за эту неделю госпитализированы 297 человек. Свободно 167 коек, что составляет 13,6% от общего количества. В регионе продолжается работа по наращиванию коечного фонда.

Учитывая возрастающую нагрузку на медиков, к работе в больницах и госпиталях привлекаются учащиеся медицинских вузов. На сегодняшний день трудоустроены 606 ординаторов и студентов, в том числе 156 - в ковидных госпиталях.