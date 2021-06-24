Тульский хоккейный клуб АКМ начинает готовиться к сезону МХЛ Фото: соцсети

Уже на следующей неделе, 28-29 июня, подопечные Игоря Гаврилова пройдут медосмотр и тестирование, 30 июня — 5 августа - будут тренироваться в Новомосковске.

С 6 по 11 августа туляков ждет боевое крещение на Кубке Viatti, котрый пройдет в Казани.

С 12-18 августа команда проведет второй предсезонный сбор в Новомосковске.

22-28 августа будет АКМ выступит на Кубке губернатора Тульской области.

В рамках сборов запланированы контрольные матчи. Кто станет соперниками туляков, станет известно позже.