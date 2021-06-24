Где в Туле не будет электричества в пятницу, 25 июня Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения по подаче электроэнергии обусловлены проведением профилактических и ремонтных работ.

Электричества не будет по следующим адресам:

С 09:00 до 13:00 - пр-т Ленина, 12, 14, 18, 14-в; ул. Советская, 60.

С 09:00 до 15:00 - ул. Марата, 170, 172, 174; ул. Кирова, 145; ул. Немцова, 1, 2

С 09:00 до 16:00 - ул. Макаренко, 19 к., 2, 19 к. 1, 19 к. 3, 15 к. 2, 15 к. 3.

С 09:00 до 17:00 - ул. Немцова, 38-а; ул. Дементьева, 6; ул. М. Жукова, 5; Одоевское ш., 61-а; ул. М. Горького, 1-г; ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская, 19-б; ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.), 39-61 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-15; 2-й пр-зд Гастелло, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197.