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Общество24 июня 2021 16:24

Квартирный мошенник из Тулы получил три года лишения свободы

Пролетарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего туляка
Игорь КОПЫТОВ
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Квартирный мошенник из Тулы получил три года лишения свободы

Квартирный мошенник из Тулы получил три года лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что на протяжении почти полутора лет тот по подложным документам получал от предприятия, на котором работал, компенсацию за съемное жилье. По факту же никакой квартиры он не снимал. Таким образом мужчина заполучил 1,6 миллиона рублей. Но в апреле 2020 года обман раскрылся.

Теперь приговорил мошенника в трем года заключения в исправительной колонии общего режима, а также к необходимости вернуть украденные средства работодателю.