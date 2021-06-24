Прокуратура Тульской области возбудила проверку по факту гибели рабочего на стройке Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 24 июня, приблизительно в два часа дня при прокладке коммуникаций к многоквартирным новостройкам, водитель экскаватора, не заметив, что один из рабочих упал в котлован, продолжил земляные работы. Таким образом, мужчина был засыпан грунтом.

В результате 39-летний строитель был смертельно травмирован ковшом.

Теперь на стройке проводится проверка: не нарушались ли правила техники безопасности ответственными лицами.