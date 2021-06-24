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Происшествия24 июня 2021 16:13

Прокуратура Тульской области возбудила проверку по факту гибели рабочего на стройке

Случай произошел в микрорайоне Сереврная Мыза Большой Тулы
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура Тульской области возбудила проверку по факту гибели рабочего на стройке

Прокуратура Тульской области возбудила проверку по факту гибели рабочего на стройке

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 24 июня, приблизительно в два часа дня при прокладке коммуникаций к многоквартирным новостройкам, водитель экскаватора, не заметив, что один из рабочих упал в котлован, продолжил земляные работы. Таким образом, мужчина был засыпан грунтом.

В результате 39-летний строитель был смертельно травмирован ковшом.

Теперь на стройке проводится проверка: не нарушались ли правила техники безопасности ответственными лицами.