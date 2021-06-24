Сборная Тульской области привезла домой с Всероссийского турнира по тхэквондо 13 наград Фото: соцсети

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 24 регионов России. На счету тульских тхэквондистов 4 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей.

Победили в различных дисциплинах Вячеслав Гриценко, Павел Погорельцев и дважды Ксения Малашкина. Второй стала Анастасия Попова. Бронзовыми призерами стали Павел Дыба, Егор Дюжиков, Алексей Тележенко, Борис Гришин, Вячеслав Гриценко и Алина Илюшкина.