В Донском закрыли торговый комплекс из-за коронавирусных нарушений
Фото: Алексей ФОКИН
В Донском закрыли торговый комплекс из-за коронавирусных нарушений. Проверку провела комиссия регионального Роспотребнадзора.
Выяснилось, что в ООО «Торговый комплекс «Донской универсальный магазин» дезинфекция проводилась не полностью, контактные поверхности в туалетах обрабатывались редко, антисептиков для обработки рук вообще не было.
Кроме этого, уборочный инвентарь для залов хранился вместе с инвентарем для туалетов и не дезинфицировался. Также в помещениях не было устройств для обеззараживания воздуха.
По итогам инспекции ведомство в адрес юридического лица возбудило административное дело за санитарные нарушения и временно закрыло торговый комплекс. Материалы дела направлены в Донской городской суд.