В Донском закрыли торговый комплекс из-за коронавирусных нарушений Фото: Алексей ФОКИН

В Донском закрыли торговый комплекс из-за коронавирусных нарушений. Проверку провела комиссия регионального Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в ООО «Торговый комплекс «Донской универсальный магазин» дезинфекция проводилась не полностью, контактные поверхности в туалетах обрабатывались редко, антисептиков для обработки рук вообще не было.

Кроме этого, уборочный инвентарь для залов хранился вместе с инвентарем для туалетов и не дезинфицировался. Также в помещениях не было устройств для обеззараживания воздуха.

По итогам инспекции ведомство в адрес юридического лица возбудило административное дело за санитарные нарушения и временно закрыло торговый комплекс. Материалы дела направлены в Донской городской суд.