В Тульской области погрузчик придавил рабочего: дело передано в суд Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в связи с 20-летний рабочий упал под погрузчик и получил серьезные травмы.

По данным следствия, в декабре 2020 года в поселке Воропаевский Чернского района обвиняемый 55-летний управляющий обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Феррокарбон» не провел должный инструктаж с 20-летним жителем Орловской области, не обучил его, как пользоваться погрузчиком, не выдал средства индивидуальной защиты и не закрепил за каким-либо работником организации, отчего молодой человек получил травмы при самостоятельной работе.

Напомним, что днем 29 декабря 2020 года на территории организации работник сел в вилочный погрузчик, начал на нем движение и не справился с управлением так, что погрузчик опрокинулся. Сам рабочий при этом оказался придавленным стойкой машины. От этого молодой человек получил тяжелые повреждения.

Во время расследования обвиняемый возместил пострадавшему моральный и материальный ущерб. Следствие завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру Чернского района, после чего его рассмотрит суд.