Убийство на заправке в Плавске: дело передано в прокуратуру
Фото: материалы пресс-служб
Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве на заправке.
По предварительным данным следствия, ночью 1 мая 2021 года двое приятелей возвращались из Москвы в Орловскую область и поссорились на заправке в Плавске. Мужчины были пьяны и в какой-то момент поссорились. Тогда 62-летний подозреваемый ударил ножом в живот своему попутчику, а затем скрылся с места происшествия. А после мужчина позвонил матери пострадавшего и все ей рассказал.
От полученных травм 34-летний мужчина скончался через некоторое время в больнице.
Во время расследования обвиняемый частично признал свою вину, подтвердив, что ударил знакомого ножом, но настаивал на том, что убивать его не хотел.
Сейчас следствие завершено, материалы дела направлены в прокуратуру, откуда затем последуют в суд. Подозреваемый арестован.