Убийство на заправке в Плавске: дело передано в прокуратуру Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве на заправке.

По предварительным данным следствия, ночью 1 мая 2021 года двое приятелей возвращались из Москвы в Орловскую область и поссорились на заправке в Плавске. Мужчины были пьяны и в какой-то момент поссорились. Тогда 62-летний подозреваемый ударил ножом в живот своему попутчику, а затем скрылся с места происшествия. А после мужчина позвонил матери пострадавшего и все ей рассказал.

От полученных травм 34-летний мужчина скончался через некоторое время в больнице.

Во время расследования обвиняемый частично признал свою вину, подтвердив, что ударил знакомого ножом, но настаивал на том, что убивать его не хотел.

Сейчас следствие завершено, материалы дела направлены в прокуратуру, откуда затем последуют в суд. Подозреваемый арестован.