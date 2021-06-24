В Тульский областной суд на заседания будут пускать только вакцинированных Фото: Алексей ФОКИН

Изменения связаны с коронавирусными ограничениями и ухудшением эпидемической обстановки.

Так, с 22 июня в суде приостановлены прием граждан и пропуск в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Исключение будет сделано для граждан, имеющих сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или справку о наличии антител.

Также приостановили личный прием граждан в судах, а ознакомиться с материалами дел можно будет в приемной судов при соблюдении противоэпидемических и санитарных норм.