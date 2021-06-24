Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 11:30

В Тульский областной суд на заседания будут пускать только вакцинированных

В областном суде изменился порядок посещения здания гражданами
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульский областной суд на заседания будут пускать только вакцинированных

В Тульский областной суд на заседания будут пускать только вакцинированных

Фото: Алексей ФОКИН

Изменения связаны с коронавирусными ограничениями и ухудшением эпидемической обстановки.

Так, с 22 июня в суде приостановлены прием граждан и пропуск в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Исключение будет сделано для граждан, имеющих сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или справку о наличии антител.

Также приостановили личный прием граждан в судах, а ознакомиться с материалами дел можно будет в приемной судов при соблюдении противоэпидемических и санитарных норм.