В Туле недобросовестного подрядчика больше не допустят к муниципальным контрактам Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратурой региона в ходе плановой проверки было выявлено, что ООО «Ритейл Труб Снаб» поставило в два общеобразовательных учреждения детские модульные сады ненадлежащего качества и с нарушением сроков.

Проведенная экспертиза выявила дефекты конструктивных элементов кровли, наружных ограждающих конструкций, перегородок. Причем, часть этих нарушений была признана критическими и неустранимыми.

Согласно закону, общая сумма штрафов ООО «Ритейл Труб Снаб» составила 600 тысяч рублей. К тому же контракты с данной организацией на поставку модульных садов были расторгнуты, оплата по ним не произведена, фирма включено в реестр недобросовестных поставщиков.