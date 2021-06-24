Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 10:33

В Тульской области мужчина получил штраф за отказ приставу открыть дверь квартиры

Согласно решению суда, таким образом он воспрепятствовал законной деятельности должностного лица
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области мужчина получил штраф за отказ приставу открыть дверь квартиры

В Тульской области мужчина получил штраф за отказ приставу открыть дверь квартиры

Фото: Алексей ФОКИН

Рано утром 27 мая 2021 года в квартиру обвиняемого в городе Новомосковске Тульской области постучался судебный пристав. Но находившийся дома мужчина дверь ему не открыл, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.8 КоАП РФ.

Теперь ему предстоит выплатить штрафа в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.