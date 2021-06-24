В Тульской области мужчина получил штраф за отказ приставу открыть дверь квартиры Фото: Алексей ФОКИН

Рано утром 27 мая 2021 года в квартиру обвиняемого в городе Новомосковске Тульской области постучался судебный пристав. Но находившийся дома мужчина дверь ему не открыл, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.8 КоАП РФ.

Теперь ему предстоит выплатить штрафа в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.