Прокуратура в Тульской области потребовала закрыть сайт, разметивший запрещенную информацию Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере охраны животного мира была установлена страница Интернет-сайта, на которой размещена информация о продаже капканов с подробным описанием технических характеристик и предназначением, на какого зверя они рассчитаны. Вместе с тем, использование капканов для отлова животных в России является наказуемым деянием и влечет административную ответственность по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ и уголовную по ч. 1 ст. 258 УК РФ.

Суд удовлетворил административный иск прокурора Каменского района. Теперь предстоит выяснить владельца Интернет-ресурса, который понесет наказание.