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Общество24 июня 2021 10:10

Прокуратура в Тульской области потребовала закрыть сайт, разметивший запрещенную информацию

Ефремовский районный суд признал информацию о продаже капканов запрещенной к распространению
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура в Тульской области потребовала закрыть сайт, разметивший запрещенную информацию

Прокуратура в Тульской области потребовала закрыть сайт, разметивший запрещенную информацию

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере охраны животного мира была установлена страница Интернет-сайта, на которой размещена информация о продаже капканов с подробным описанием технических характеристик и предназначением, на какого зверя они рассчитаны. Вместе с тем, использование капканов для отлова животных в России является наказуемым деянием и влечет административную ответственность по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ и уголовную по ч. 1 ст. 258 УК РФ.

Суд удовлетворил административный иск прокурора Каменского района. Теперь предстоит выяснить владельца Интернет-ресурса, который понесет наказание.