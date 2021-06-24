Туляк хотел стать оружейным бароном, а оказался на скамье подсудимых Фото: Алексей ФОКИН

Судом установлено, что в конце 2020 года мужчине, не имевший разрешения на хранение оружия и боеприпасов, в принадлежащем ему автомобиле УРАЛ спрятал два пистолета, а также 165 самодельно собранных патронов к пистолету конструкции Макарова «ПМ». По заключениям экспертов, и пистолеты, и патроны, несмотря на кустарное происхождение, - вполне пригодны для стрельбы.

В том же автомобиле подсудимый хранил еще и ранее найденный им предмет, который по заключению эксперта, являлся самодельным взрывным устройством, изготовленным по типу ручной гранаты Ф1. Еще одно такое устройство хранилось и в гараже.

На судебном заседании мужчина виновным себя признал полностью. В результате согласно ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, не состоявшийся оружейный барон приговорен к 6 месяцам заключения в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.