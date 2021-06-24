За хулиганское поведение в отделении полиции житель Тулы сядет на 2 года Фото: Алексей ФОКИН

За хулиганское поведение в отделении полиции житель Тулы сядет на 2 года. Приговор вынес местный районный суд.

Вечером 23 апреля 2021 года в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных стреляли в подростков у дома № 15 на улице Максимовского в Туле. Злоумышленников задержали у входа в Баташевский парк, в руках одного из них был травматический автомат.

Мужчин доставили в отделение полиции, и там 28-летний ранее судимый пьяный подельник стрелявшего начал вести себя агрессивно, матерился и попытался закурить. В ответ на требования полицейского при исполнении прекратить свое поведение, задержанный ударил его головой по губе.

Суд приговорил мужчину к 2 годам исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении стрелявшего в подростков расследуется отдельно.