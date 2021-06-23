В Донском взыскали 110 000 рублей с компании-перевозчика за устроенное ДТП Фото: Алексей ФОКИН

В Донском взыскали компенсацию с компании-перевозчика за устроенное ДТП. Водитель этой организации сбил женщину-пешехода.

Выяснилось, что 26 декабря 2019 около 17:00 в Донском произошло ДТП. Тогда виновник аварии, водитель ООО «Тульская транспортная компания», наехал на женщину. Она получила различные травмы и ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже жительнице Донского сделали операцию, и сейчас она не может обходиться без посторонней помощи.

В исковом заявлении была просьба взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Суд удовлетворил требования пострадавшей частично. ООО «Тульская транспортная компания» должна выплатить пострадавшей компенсацию в 110 000 рублей, заплатив при этом госпошлину в 600 рублей.

В иске о взыскании компенсации морального вреда пострадавшей суд отказал. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.