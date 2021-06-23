Теперь мужчина надолго отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве местный житель зарезал свою подругу по пьянке. Теперь мужчина надолго отправится в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый со своей сожительницей выпивали в одной из квартир в Одоеве. Довольно сильно напившись, они поссорились, и тогда мужчина взял нож и ударил им свою подругу. От полученного ранения женщина умерла на месте.

В суде житель Одоева признал свою вину и раскаялся. За убийство он получил 10 лет колонии строгого режима.