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Происшествия23 июня 2021 20:44

В Одоеве местный житель зарезал свою подругу по пьянке

Теперь мужчина надолго отправится в колонию
Елена Иргиз
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Теперь мужчина надолго отправится в колонию

Теперь мужчина надолго отправится в колонию

Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве местный житель зарезал свою подругу по пьянке. Теперь мужчина надолго отправится в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 3 апреля текущего года обвиняемый со своей сожительницей выпивали в одной из квартир в Одоеве. Довольно сильно напившись, они поссорились, и тогда мужчина взял нож и ударил им свою подругу. От полученного ранения женщина умерла на месте.

В суде житель Одоева признал свою вину и раскаялся. За убийство он получил 10 лет колонии строгого режима.