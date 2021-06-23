Под Тулой спасатели обезвредили гранату Ф-1 времен войны
Фото: материалы пресс-служб
Под Тулой спасатели обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили 23 июня в поселке Михалково на улице Яснополянская.
Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области:
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".