Житель Плавского района за неоднократную угрозу ножом отправится под суд Фото: материалы пресс-служб

Житель Плавского района за неоднократную угрозу ножом отправится под суд. Следователи завершили расследование уголовного дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Угроза убийство«», «Угон» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Все началось ночью 3 апреля 2021 года в селе Селезнево Плавского района. Тогда 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель выпивал со своей знакомой и ее 40-летним же братом. Во время застолья мужчина поссорился с приятельницей и ударил ее. За женщину вступился ее брат, в которого злоумышленник бросил керамическую чашку, попав в голову, а затем ударил коленом по лицу.

Днем 26 апреля обвиняемый, будучи опять пьян, решил запугать свою приятельницу, которая до этого пригрозила ему тем, что подаст на него заявление в полицию за избиение. Мужчина явился к 37-летней женщине на работу и потребовал разговора, угрожая при этом ножом. Однако, жительнице Плавска удалось от него убежать.

Тогда злоумышленник решил догнать ее. Он вышел из здания, сел в припаркованный автомобиль к незнакомому ему человеку и велел тому ехать за женщиной. Мужчина не согласился, после чего обвиняемый попытался напасть и на него, но тот занесенную над собой руку с ножом смог перехватить.

Отразив нападение, хозяин машины покинул автомобиль. Обвиняемый же сел за руль и решил самостоятельно догонять свою приятельницу. Но, проехав некоторое расстояние по городу, врезался в забор, после чего попытался скрыться с места происшествия. Заметив неподалеку сотрудников полиции, мужчина стал и им угрожать ножом, потребовав, чтобы они к нему не подходили. Однако полицейские все же задержали злоумышленника.

К данному моменту следствие заверешно и уголовное дело направлено в прокуратуру Плавского района. Обвиняемый арестован и находится в СИЗО. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе и за убийство сотрудника милиции при исполнении.