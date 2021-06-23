В Туле пройдет фотовыставка «Демидовы. Детские годы» Фото: материалы пресс-служб

В Туле пройдет фотовыставка «Демидовы. Детские годы». Вернисаж состоится в Историко-мемориальном музее Демидовых.

Посетителям будут представлены редкие детские фотографии представителей знаменитой династии. Ими поделился потомок Александр Тиссо-Демидов. На вернисаже выставлены снимки юных князя Сан-Донато Елима Павловича, княгини Марии Павловны, Авроры Павловны и других.

Также на экспозиции можно будет увидеть уникальные предметы фондов ГУК ТО «Тульское музейное объединение» - детские перчатки XIX в., старинные игрушки, элементы одежды.

Выставка откроется 25 июня в 12:00. Посетить ее можно будет до 30 сентября 2021 года.