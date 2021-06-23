В Туле 24 июня в некоторых квартирах отключат газ Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагоргаз» опубликовал график отключения «голубого топлива». Работы будут проводиться по следующим адресам:

24 июня

с 12:00 до 18:00:

пр. Ленина, 74.

с 10:00 до 17:00:

ул. Кирова, 26, корпус № 2, подъезд № 4.

ул. Матросова, 29/40;

ул. Гастелло, 40/29, подъезд № 4.

Если в указанное время вас не будет дома или вы находитесь на карантине из-за коронавируса, сообщите об этом по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделайте заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Точное время, на которое будет отключен газ, не оговаривается, так как это зависит от того, на сколько оперативно жильцы обеспечат доступ в свои квартиры газовой службе.