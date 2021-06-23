В Туле гражданин африканской республики выманил у женщины больше миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили африканского гражданина за мошенничество в крупном размере. Изобретательный иностранец выманил у тулячки более миллиона рублей.

Выяснилось, что гражданин одной из африканских республик Лоренс Осегале вместе с неизвестным подельником зарегистрировался на сайте знакомств, представившись там гражданином США. Мужчина начал переписку с 46-летней жительницей Тульской области, сказав ей, что он — американский военнослужащий, который сейчас служит в Афганистане.

Уверив женщину в том, что он вдовец и имеет искренние чувства к ней, а также желание создать с ней семью, Осегале в мае 2020 года убедил тулячку перевести ему деньги, якобы для того, чтобы позже перечислить их на особый счет для сохранения. Также обвиняемый уверял женщину, что хочет оставить военную службу и жить в России, переведя сюда все свои капиталы.

Женщина поверила в обещания «американца» и перевела ему в общей сложности 1 171 000 рублей.Эти деньги Осегале и его подельник потратили в личных целях.

За такое мошенничество суд приговорил гражданина африканской республики к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.