35 сотрудников эвакуировали из тульской школы спасатели во время пожарно-тактических учений Фото: Алексей ФОКИН

Так, 23 июня в тульском «Центре образования № 8» пожар «возник» в актовом зале здания. До прибытия пожарных расчетов была организована эвакуация 35 сотрудников учреждения.

Только после спасения всех «пострадавших», пожарные приступили к тушению условного возгорания, которое было впоследствии успешно ликвидировано.

В ходе учений с использованием спасательных устройств также были «спасены» 4 человека.