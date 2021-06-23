Тульские гимнастки завоевали две бронзовые медали на соревнованиях в Сочи Фото: материалы пресс-служб

Тульские гимнастки завоевали две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях в Сочи. Они проходили с 15 по 21 июня. Нашу область представляли девушки из спортшколы "Спортивная гимнастика".

По итогам соревнований тулячки показали такие результаты

Полина Кожурова по программе мастеров спорта взяла 3 место в упражнениях на разновысоких брусьях.

Кристина Ларькина по программе первого спортивного разряда заняла 3 место в упражнении на бревне.

Также на открытом первенстве города Сочи, проходящем в рамках турнира, две юные спортсменки взяли золото: Маргарита Зейналова по программе 3-го спортивного в многоборье и Диана Павлова по программе 1-го юношеского разряда в многоборье.

Тренируют девушек Ольга Петрук и Зинаида Роля.