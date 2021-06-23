Какие дома в Туле останутся без электричества 24 июня Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 24 июня, в Туле отключат электроэнергию в ряде домов как в центре, так и на окраине. В это время будут проводиться работы:

- ремонт электрооборудованния;

- перевод вводов;

- замена опор;

- монтаж кабеля и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Белкина, 6, 6-а, 6-б, 4-а, 8;

- ул. Болдина, 123;

- ул. Арсенальная, 18, 20;

- ул. Советская, 12;

- ул. Революции, 3, 17;

- Демонстрации, 2%

- ул. Советская, 56;

- пр-т Ленина, 14-б;

- ул. Ф. Энгельса, 159 к.1, 159 к.2;

- ул. Кутузова, 34;

- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 21-а, 23, 23-а;

- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.);

- пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.);

- пер. Агеева, 1-10

- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19;

- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

- ул. С. Ковалевской, 28-36 (чётн.), 27-а, 29, 31, 36-а;

- ул. Панфиловцев, 61-85 (нечётн.), 70-82 (чётн.);

- ул. Бородина, 52-б, 52-в, 42, 46, 38;

- ул. Попова, 3-25 (нечётн.), 25-а, 4-34 (чётн.);

- пер. С. Ковалевской, 1-8;

- ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.);

- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.);

- ул. Грибоедова, 31-62;

- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

- ул. Писемского, 14;

- ул. Красина, 55;

- ул. Н. Неман, 2-19;

- ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.);

- ул. Железнодорожная, 12-14.

Мясново:

- 1-й Клинской пр-зд, 1;

- ул. Чмутова, 16, 18, 36-а;

- ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а;

- ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в.