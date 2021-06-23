Житель Тульской области выманил у 12 человек почти 210 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области выманил у 12 человек почти 210 тысяч рублей. Приговор по уголовному делу вынес Щекинский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с 18 июня по 15 декабря 2020 года обвиняемый обманул 12 человек. Мужчина звонил на случайные номера и, поняв, что ему отвечает пожилой человек, представлялся родственником, попавшим в трудную ситуацию. Убеждая жертву в том, что ее внук, сын или другой близкий родственник стал виновником ДТП и теперь ему грозит тюрьма, он просил у них различные суммы якобы для решения этого вопроса без уголовного преследования. Пожилые люди ему верили и передавали деньги, которые обвиняемый тратил на собственные нужды. Всего злоумышленнику удалось выманить у жертв почти 210 000 рублей.

Наконец, 30 ноября 2020 года подсудимый попал на женщину, которая поняла, что с ней разговаривает вовсе не ее сын и переводить ему деньги — 15 000 рублей якобы за освобождение от уголовной ответственности за избиение, которые попросил злоумышленник — отказалась.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и в совершенном раскаялся. За мошенничество и покушение на мошенничество мужчина отправится в колонию строгого режима на 4 года. Также удовлетворили и гражданские иски потерпевших.