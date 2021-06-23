В Тульской области из-за жары ожидается пожароопасность 4 класса

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В Тульской области из-за жары завтра, 24 июня, ожидается пожароопасность 4 класса. Особенно опасными будут районы на юго-востоке региона.

Спасатели напоминают гражданам о правилах личной безопасности.

В жаркий период запрещается:

- пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

- поджигать сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

- сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву;

- позволять детям играть со спичками;

- курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, бросать непогашенные спички, окурки.

В такой период необходимо:

- своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

- иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах: не разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по городскому телефону "01" или с мобильного - "112" и "101".