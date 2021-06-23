В Тульской области пьяная женщина пыталась зарезать фельдшера Фото: Алексей ФОКИН

В Арсеньевском районе пьяная 64-летняя женщина пыталась зарезать фельдшера и оскорбила полицейского. Возбуждены два уголовных дела.

По предварительной информации следствия, утром 21 июня 2021 бригада скорой помощи приехала в деревню Сычевка к престарелой женщине в связи с травмой. Осмотрев пенсионерку, фельдшер предложила отвезти ее в больницу. В ответ на это пьяная родственница пострадавшей схватила нож и замахнулась на женщину, угрожая убийством. Когда же на место происшествия прибыл начальник местного отделения полиции, злоумышленница публично его оскорбила.

Сейчас полиция возбудила два уголовных дела в рамках одного производства. Подробные обстоятельства случившегося выясняются. Ведется следствие. Отметим также, что престарелую женщину отвезли в больницу.