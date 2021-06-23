Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2021 14:50

В перевернувшемся под Тулой автомобиле пострадала 8-летняя девочка

ДТП произошло рано утром накануне
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В перевернувшемся под Тулой автомобиле пострадала 8-летняя девочка

В перевернувшемся под Тулой автомобиле пострадала 8-летняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

22 июня в 08.25 на 97-м километре автодороги Р-132 «Золоте кольцо» на окраине Тулы 46-летний водитель «Naveco», по предварительной информации, врезался во впереди идущий Kia Rio, под управлением 36-летней автоледи. В результате «Киа» съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадала сама женщина и ехавшая с ней вместе 8-летняя девочка. К счастью, обошлось без серьезных травм - в момент происшествия ребенок находился на заднем сидении, пристегнутый ремнем безопасности.