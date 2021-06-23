В перевернувшемся под Тулой автомобиле пострадала 8-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

22 июня в 08.25 на 97-м километре автодороги Р-132 «Золоте кольцо» на окраине Тулы 46-летний водитель «Naveco», по предварительной информации, врезался во впереди идущий Kia Rio, под управлением 36-летней автоледи. В результате «Киа» съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадала сама женщина и ехавшая с ней вместе 8-летняя девочка. К счастью, обошлось без серьезных травм - в момент происшествия ребенок находился на заднем сидении, пристегнутый ремнем безопасности.