В Туле молодой парень украл забор на территории дачного кооператива Фото: Алексей ФОКИН

В Туле трое подельников вынесли из дачного сарая плиту и электродрель. А еще один злоумышленник украл забор.

По предварительной информации, злоумышленники обворовывали дачи на территории одного из кооперативов в Пролетарском районе Тулы. Они находили те дома, в которые легко проникнуть, и выносили оттуда имущество.

Оперативники вычислили нескольких злоумышленников, на совести которых две кражи. В одном случае 37-летний неработающий ранее судимый местный житель со своими неработающими подельниками в возрасте 22 и 18 лет залезли в незапертый сарай и похитили оттуда газовую плиту, электродрель и мотор культиватора, общей стоимостью 4 000 рублей. В другом же случае 22-летний злоумышленник в одиночку украл несколько секций металлического забора.

Сейчас все подозреваемые задержаны. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование.