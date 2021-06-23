Три года в заключении за почти два килограмма конопли: озвучен приговор жителю Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что осенью-весной мужчина на территории города Богородицка сорвал кусты дикорастущей конопли, высушил их у себя дома и хранил в нескольких коробках.

В ходе обыска было изъято наркотическое вещество массой 39 г, а также части растений массой 1,68 кг.

По решению суда по ч. 2 ст. 228 УК РФ мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.