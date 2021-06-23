В Тульской области мужчина порвал бланк судебно-химической экспертизы, но ответственности не избежал Фото: Алексей ФОКИН

26 ноября прошлого года безработный житель Ясногорска приобрел для знакомого 3,2 г наркотического средства, но при передаче был задержан сотрудниками полиции. А потом, в ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков, обвиняемый при ознакомлении с заключением судебно-химической экспертизы уничтожил его, разорвав на мелкие части, чем только усугубил свою вину.

Суд согласно ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК РФ приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.