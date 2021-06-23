В Тульской области главбух одной из больниц присвоила себе больше 700 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение в отношении главбуха Тепло-Огаревской районной больницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что жительница Тепло-Огаревского района, занимая должность главного бухгалтера ГУЗ «Тепло-Огаревская ЦРБ», оформила себе отпуск по уходу за внучкой в возрасте от 1,5 до 3 лет. Но по факту осталась работать на своем месте, а пользуясь служебным положением, давала указания находящимся в подчинении сотрудникам бухгалтерии составлять подложные табели учета рабочего времени. Всего за полтора года женщина получила выплат в сумме более 700 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимую по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к штрафу в размере 150 тыс. рублей. А ущерб, нанесенный государству был полностью возмещен еще в ходе предварительного расследования.